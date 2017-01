Grosser Sachschaden bei Hausbrand im Prättigau

In Fanas im Prättigau GR hat am Mittwochmorgen ein Feuer grossen Schaden an einem Einfamilienhaus verursacht. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung hospitalisiert.

Der Hausbesitzer hatte den Brand der Polizei am Mittwochmorgen um etwa halb fünf Uhr gemeldet. Das Feuer war im Wohnzimmer im Hochparterre des Gebäudes ausgebrochen. Zwei Feuerwehren waren mit total 60 Einsatzkräften ausgerückt und konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Objekte verhindern.

Eine Hausbewohnerin wurde Polizeiangaben zufolge mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. Die Brandursache wird durch die Brandermittlung der Kantonspolizei abgeklärt. Der Sachschaden ist laut Polizei sehr gross, kann jedoch noch nicht beziffert werden. (sda)