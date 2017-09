China fährt Erdöllieferungen an Nordkorea zurück

China hat als Konsequenz auf die ständigen Raketen- und Atomtests Nordkoreas eine Drosselung der Erdöl-Exporte nach Pjöngjang angekündigt.

Wie das Handelsministerium in Peking am Samstag mitteilte, werde China die Lieferungen von raffinierten Erdölerzeugnissen an Nordkorea ab dem 1. Oktober zurückfahren. Zudem werde ein Einfuhrverbot auf Kleidung verhängt, die in Nordkorea produziert wurde.

Mit der Ankündigung setzt Peking Sanktionen der Vereinten Nationen um. Der UNO-Sicherheitsrat hatte die neuen, scharfen Strafmassnahmen nach dem jüngsten Atomtest Nordkoreas verhängt. (sda/dpa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.