Fantasy Basel verzeichnet 43'000 Besucher

Publikumsansturm bei Fantasy Basel: Das dreitägige Festival für Film-, Game-, Comic-, Cosplay- und Mangafans verzeichnete 43'000 Besucherinnen und Besucher.

Dies teilten die Organisatoren am Montag mit. Austragungsort war die Messe Basel, wo in drei Hallen in einer eigentlichen Traumwelt eine Fläche von über 50'000 Quadratmetern bespielt wurde. Die 2015 erstmals durchgeführte Fantasy Basel gehört zu den grössten Events ihrer Art in der deutschsprachigen Schweiz.

Zu den Highlights zählten die Auftritte diverser Stargäste aus Film, TV und Gaming. Für Aufsehen sorgten auch dieses Mal verkleidete Besucherinnen und Besucher, die als Cosplayer Figuren aus Filmen oder Spielen darstellten. (sda)

