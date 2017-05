Carla Bruni bringt englischsprachiges Album mit Cover-Songs heraus

Die französische Sängerin und Ex-Première-Dame Carla Bruni bringt ein englischsprachiges Album mit Cover-Songs heraus. «French Touch» soll am 6. Oktober erscheinen und ein englischsprachiges Publikum erreichen.

Zu den Cover-Songs zählt auch eine Neuinterpretation des Hits «Stand By Your Man» von Tammy Wynette aus dem Jahr 1968, wie Bruni dem US-Musikmagazin «Billboard» sagte.

Auf die Frage, ob es für sie in dem Lied um ihren Ehemann, Frankreichs Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy, geht, sagte Bruni: «Es ist eine Hommage an jeden Ehemann in der Welt, es ist das Ehemann-Lied.» Der Song sei zwar «sehr machohaft, aber auf sehr sanfte Weise».

Bruni hatte Sarkozy im Jahr 2008 geheiratet, als er französischer Präsident war. «French Touch» ist das erste Album der Sängerin seit vier Jahren. (sda/afp)

