Manor baut am Hauptsitz in Basel bis zu 200 Stellen ab

Der Warenhauskonzern Manor baut am Hauptsitz in Basel maximal 200 der rund 1000 Stellen ab. Das Unternehmen will damit auf den Umbruch am Markt und die Veränderungen in seinem Geschäftsumfeld reagieren.

Manor begründet den Stellenabbau in einer Mitteilung vom Donnerstag mit einem veränderten Konsumverhalten, dem starken Franken und dem zunehmenden Einkaufstourismus. Die Wirtschaftsleistung sei dadurch gesunken, die Rentabilität habe sich in den letzten Jahren markant verschlechtert.

Auslagerungen und Frühpensionierungen

Die Hälfte der Stellen will Manor über Auslagerungen und die Nichtbesetzung freier Stellen abbauen. Die Mitarbeitenden wurden gemäss Mitteilung am Donnerstag informiert.

Ein von der Personalkommission bereits genehmigter Sozialplan sehe vor, dass Frühpensionierungen sowie Stellenwechsel innerhalb des Unternehmens angeboten werden. Entlassene will Manor zudem bei ihrer Stellensuche unterstützen. Wer keine neue Stelle findet, soll eine Abgangsentschädigung erhalten.

Manor sei bestrebt, Entlassungen auf ein absolutes Minimum zu beschränken, wird CEO Stéphane Maquaire in der Mitteilung zitiert. Maquaire hatte die Unternehmensleitung erst Mitte Januar übernommen. Der gebürtige Elsässer war zuvor bei der Gruppe Vivarte und der Gruppe Monoprix tätig.

Zweijähriger «Transformationsplan»

Der Personalabbau ist gemäss Mitteilung Teil einer erste Etappe eines «unerlässlichen Tranformationsplans», der rund zwei Jahre dauern und alle Unternehmenstätigkeiten einbeziehen soll. Damit wolle sich das Unternehmen wieder auf eine solide und nachhaltige Basis stellen. Vorgesehen sind dabei eine Modernisierung, Neuerungen bei den Eigenmarken und eine Beschleunigung der Digitalisierung.

Bei den Standorten von Warenhäusern und Supermärkten sowie bei den Verteilzentralen plant Manor derzeit keine «bedeutenden Änderungen», wie es weiter heisst. Diese sollen künftig jedoch regelmässig überprüft werden.

Nach dem Transformationsprozess will das Unternehmen gemäss Mitteilung einen Wachstumsplan starten. Manor beschäftigt derzeit in 63 Warenhäuser rund 10'200 Mitarbeitende. Die Gruppe ist im Besitz der Maus Frères Holding mit Sitz in Genf. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.