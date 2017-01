Verletzte bei Angriff in Istanbuler Nachtclub

Bei einem Angriff in einem Nachtclub im Zentrum Istanbuls sind in der Silvesternacht Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur drang ein Bewaffneter in den Club und eröffnete das Feuer.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Kranken- und Polizeiwagen zu dem Ort des Vorfalls am Club Reina fuhren. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Aus Angst vor möglichen Anschlägen waren in der Silvesternacht zahlreiche Polizisten in Istanbul im Einsatz. (sda/dpa)