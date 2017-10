Weil jetzt wieder alle am Kränkeln sind: 15 Arzt-Witze, die dich aufheitern werden

«Guten Tag, ich bin hier um meinen verunfallten Mann zu besuchen. Er ist mit einer Dampfwalze kollidiert.» – «Natürlich, ihr Mann liegt in Zimmer 7 bis 9.»

Patientin zum Arzt: «Ich will, dass Sie mich küssen!»

Arzt: «Nein.»

Patientin: «Bitte, küssen Sie mich.»

Arzt: «Das wäre höchst unprofessionell.»

Patientin: «Jetzt haben Sie sich nicht so, KÜSSEN SIE MICH!»

Arzt: «Auf keinen Fall! Genau genommen dürften wir in diesem Moment nicht einmal Sex haben.»

Arzt: «Ich muss Sie warnen, das tut jetzt ein bisschen weh.»

Patient (beisst auf die Zähne): «Okay.»

Arzt: «Ihre Mutter hat Sie nie wirklich geliebt.»



Ein Mann zum Arzt: «Können Sie meinen Ausschlag behandeln?»

Arzt: «Da müssen wir operieren.»

Der Mann überrascht: «Hmm, da hätte ich gerne noch eine zweite Meinung.»

Arzt: «Okay, Ihre Frisur ist kacke.»

Der Arzt untersucht einen 85-Jährigen. Am Ende reicht er dem Herrn ein Glas und sagt: «Bringen Sie mir bis morgen eine Sperma-Probe». Am nächsten Tag kommt der Mann wieder – mit einem leeren Glas. Als der Arzt fragt, was passiert sei, antwortet der Alte verlegen:

«Also es war so ... zuerst habe ich es mit der rechten Hand probiert, dann mit der linken. Als das nichts nützte, habe ich meine Frau um Hilfe gebeten. Die hat es zuerst mit beiden Händen probiert und dann mit dem Mund. Wieder nichts. Schliesslich klingelten wir bei den Nachbarn und die haben es abwechslungsweise probiert. Sogar zwischen den Knien.»

Der Arzt schockiert: «Ihre ... Nachbarn?!»

Darauf der Mann: «Ja, aber selbst die haben das Glas nicht aufgekriegt».

Geht ein Schwerhöriger zum Ohrenarzt. Dieser nimmt einen speziellen Wurm aus einem Terrarium, lässt ihn in das Ohr des Patienten kriechen. Nach einer Weile kommt er wieder raus und siehe da: Der Mann hört wieder.

Begeistert geht er nach Hause und bringt am nächsten Tag seine schwerhörige Frau zum Arzt. Wieder lässt dieser einen Wurm in ihr Ohr kriechen. Sie warten und warten, doch der Wurm kommt nicht raus. Nach einer Weile nimmt der Arzt den Mann beiseite und flüstert: «Es tut mir furchtbar leid, aber mir scheint, ihre Frau hat einen Vogel.»

«Herr Doktor, ich habe ein grosses Gerstenkorn. Was soll ich dagegen machen?» – «Behalten Sie's auf jeden Fall im Auge!»

Kommt eine Frau zum Gynäkologen. Nach einem kurzen Blick wird der Arzt ernst und sagt: «Es tut mir leid, aber Sie müssen dringend aufhören zu masturbieren». Überrascht fragt die Patientin: «Wieso das?!» Darauf der Doktor: «Na, weil ich Sie sonst nicht untersuchen kann.»

«Herr Doktor, Sie müssen mir helfen. Mein Vater wird langsam senil. Er sitzt den ganzen Tag in der Badewanne und spielt mit einem Gummikrokodil.»

«Aber das ist doch harmlos, lassen Sie dem alten Mann doch das Vergnügen.»

«Nein, verdammt! Es ist MEIN Gummikrokodil!!!»

Frau zum Arzt: «Ich muss es wissen: An was ist mein Mann gestorben? »

Der Arzt: «Schwerer Drogenmissbrauch.»

Frau: «Mein Mann hat Drogen genommen?!»

Arzt: «Nein, nein ... aber ich.»

Kommt eine Dicke zur Routine-Untersuchung beim Arzt.

Sagt der Arzt: «Bitte furzen Sie einmal laut.»

Fragt die Dicke: «Ist das der Untersuchung dienlich?»

Arzt: «Nein, aber der Orientierung.»

Kommt ein Tscheche zum Augenarzt. Der hält ihm die Buchstabentafel vor, auf der steht C X W Z J Q Y S T A C Z. Der Arzt fragt: «Können Sie das lesen?» – «Lesen?», ruft der Tscheche erstaunt aus, «ich kenne den Kerl!»

Der Arzt sagt zum Patienten: «Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollen Sie zuerst hören?»

«Die gute.»

«Durch meine neue Therapie ist Ihr Krebs geheilt! Die schlechte Nachricht: Sie haben jetzt Alzheimer!»

«Oh, und was ist die gute?»



Neulich beim Arzt: Der Patient benötigt einige Medikamente, also will er seinen Stift aus der Manteltasche ziehen. Stattdessen hält er aber plötzlich ein Fieberthermometer in der Hand. Darauf der Arzt: «Na toll, irgend so ein Arschloch hat meinen Stift».

Der Arzt nimmt die Frau eines Patienten zur Seite und flüstert: «Ihr Mann leidet an einer extrem seltenen Krankheit, nur Sie können ihn vor einem schmerzvollen Tod bewahren.» – Frau: «Ich tu' alles für meinen Mann.» – Arzt: «Also gut. Sie müssen ihn jedes Mal beim UNO gewinnen lassen, aber er darf nichts davon merken.»

Auf dem Nachhauseweg fragt der Mann: «Und? Was hat der Doktor gesagt?» – Frau: «Du wirst sterben.»

