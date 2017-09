Glasfabrik in Moutier (BE) schliesst: Hundert Angestellte betroffen

Ein harter Schlag für die Stadt Moutier (BE): Die Glasfabrik AGC VIM hat am Freitag angekündigt, den Betrieb an ihrem Standort Prévôtois einzustellen. Davon betroffen sind rund 102 Mitarbeiter. Über einen Entlassungsplan und Begleitmassnahmen muss noch diskutiert werden. (sda)

