Monet lockte nahezu 290'000 Besucher in die Fondation Beyeler

«Monet» ist mit nahezu 290'000 Besuchern die zweiterfolgreichste Ausstellung in der Geschichte der Fondation Beyeler, wie das Kunstmuseum in Riehen am Montag mitteilte. Bis zuletzt sorgte die Schau über Claude Monet für einen Besucheransturm.

Sogar in der letzten Ausstellungswoche strömten laut einem Communiqué der Fondation Beyeler 20'000 Besucherinnen und Besucher nach Riehen, um das Werk des französischen Pioniers der Moderne (1840 - 1926) zu bewundern. Die Ausstellung war am 22. Januar eröffnet worden.

Die bestbesuchte Ausstellung der Fondation Beyeler war «Paul Gauguin» (2015). Damals sahen 370'000 Interessierte die Schau. Die Fondation Beyeler ist das meistbesuchte Kunstmuseum der Schweiz. Bis am 1. Oktober zeigt sie nun in einer grossen Sommerausstellung das Werk des Künstlers Wolfgang Tillmans. (sda)

