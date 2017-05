Findest du alle? 13 fiese Fehler, die uns zeigen, dass niemand follkommen ist

madeleine sigrist

Was haben wir uns doch alle amüsiert über die Rechtschreibfehler in diesem Artikel . Bei der 1.Mai-Demonstration 2016 in Basel hat genau das der Basler Gewerkschaftsbund zum Anlass genommen, um dieses Plakat zu drucken:

Gemeinsam strak! Bild: KEYSTONE

Das war selbstverständlich ein Scherz unsererseits. Die Gewerkschaft hat wohl in der ganzen 1.Mai-Aufregung vergessen, ihr Plakat vor dem Druck noch einmal richtig durchzulesen.

Bevor wir jetzt aber zu lange auf ihnen herumtrampeln, richten wir unsere Aufmerksamkeit doch lieber auf ein paar andere Fails, die du, lieber User, uns hast zukommen lassen.

Hier kommen andere Fails (aus der Schweiz), die uns beweisen, dass niemand follkommen ist ...

«Dietikon Bahnhof 😂»

Wer findet alle Fehler?

Ein Klassiker ...

«Es ist halt nicht immer einfach!»

Voll schnieke, dieses Preisschild!

Zirü?!

Am Bahnhof in Zürich Oerlikon steht dieses nette Restaurent. bild: Watson

Dabei hätten sie ja nur unten abschreiben müssen ... bild: watson

Hier geht die Rechnung irgendwie nicht auf ...

Aus den Ferien ...

Da hatte wohl schon jemand Hunger ...

(sim)

