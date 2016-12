Auto rutschte den Hang hinunter und überschlug sich

Am Donnerstag ist ein Auto in Val d'Illiez VS auf einer vereisten Fläche ins Rutschen geraten und hat sich mehrmals überschlagen. Dabei wurden drei Personen aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Mehr Glück hatte der Lenker.

Der 26-jährige Franzose hatte das Auto angehalten und war ausgestiegen, um die Chancen eines Rückwärtsmanövers auf der Waldstrasse abzuschätzen. In diesem Moment rutschte das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Nachdem es sich mehrmals überschlagen hatte, kam es 100 Meter tiefer liegend zum Stillstand.

Die drei Mitfahrer im Alter zwischen 24 und 28 Jahren - ebenfalls französische Staatsangehörige - mussten mit dem Helikopter der Air-Glaciers in Spitäler nach Sitten und Lausanne geflogen werden, wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. (sda)