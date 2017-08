Mark Wahlberg mit 68 Millionen bestbezahlter Schauspieler

Mark Wahlberg war in den vergangenen zwölf Monaten der bestbezahlte Schauspieler der Welt. 68 Millionen Dollar konnte er laut aktueller Liste des Magazins «Forbes» in diesem Zeitraum einstreichen - für die Filme «Transformers: The Last Knight» und «Daddy's Home 2».

Damit verweist der 46-Jährige den Ex-Wrestler Dwayne «The Rock» Johnson (65 Millionen) auf Platz 2. Johnson konnte sein Gehalt mit dem «Baywatch»-Remake und dem im Herbst anlaufenden Sequel zu «Jumanji» verdienen. Auf Platz 3 folgt Vin Diesel («Fast & Furious») mit 54.5 Millionen. Die Top-5 komplettieren Adam Sandler (50.5 Millionen) und Kung-Fu-Star Jackie Chan (49 Millionen Dollar). Alle Zahlen beziehen sich auf die jeweiligen Bruttoeinkünfte der Stars zwischen 1. Juni 2016 und 1. Juni 2017.

Damit bleibt die ungleiche Verteilung der Hollywood-Einkommen zwischen Männern und Frauen ungebrochen: Die Top-10 der männlichen Schauspieler verdienten akkumuliert 488.5 Millionen im Untersuchungszeitraum - bei den Frauen waren es lediglich 172.5 Millionen.

Die bereits in der Vorwoche veröffentlichte Liste der Hollywoodschauspielerinnen führt Emma Stone mit rund 26 Millionen an - gefolgt von Jennifer Aniston (25.5) und Jennifer Lawrence (24 Millionen). Die drei waren die einzigen Damen, welche die 20-Millionen-Dollar-Marke übersprangen - während dies immerhin 16 Kollegen gelang. (sda/apa)

