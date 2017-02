Gasverpuffung in Wohnwagen: Mann in Gebenstorf AG verletzt

Bei einer Gasverpuffung in einem Wohnwagen ist ein 46-jähriger Mann am Sonntagnachmittag in Gebenstorf AG verletzt worden. Bei der wuchtigen Verpuffung wurde der Mann weggeschleudert.

Der Eigentümer des Wohnwagens erlitt Brandverletzungen im Gesicht. Eine Ambulanz transportierte den Mann ins Spital, wie die Aargauer Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die Seitenwände des auf einem Privatgrundstück stehenden Wohnwagens wurden aus den Fugen gerissen. Weshalb es zu einer Verpuffung kam, ist noch unklar.

Im Wohnwagen war ein mit Gas betriebener Heizlüfter in Betrieb gestanden. Gemäss Polizei stehen eine technische Ursache oder Fahrlässigkeit im Vordergrund. (sda)

