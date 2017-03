Bild: KEYSTONE

Kennst du das Schweizer Rentensystem? Bei weniger als 10 Punkten musst du bis 80 chrampfen

Die Altersvorsorge 2020 ist das grosse Thema in der Frühjahrsession. Die Renten gehen uns alle an, auch wenn die Pensionierung noch in weiter Ferne liegt. Wie gut kennst du dich mit AHV und BVG aus?

1. Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) wurde 1948 eingeführt. Wer gilt als «Vater der AHV»? Philipp Etter Hans-Peter Tschudi Walther Stampfli 2. Wie hoch ist derzeit die AHV-Maximalrente für Einzelpersonen? 1850 Franken 2350 Franken 3780 Franken 3. Um welchen Anteil wird die AHV-Rente pro fehlendes Beitragsjahr gekürzt? 1,7 Prozent 2,3 Prozent 3,1 Prozent 4. Und wie hoch ist die jährliche Rentenkürzung bei einer Frühpensionierung? 2,1 Prozent 4,5 Prozent 6,8 Prozent 5. Der Bezug der AHV kann um bis fünf Jahre hinausgeschoben werden. Um wie viel Prozent erhöht sich die Rente, wenn man diese Frist maximal ausnützt? 5,2 Prozent 18,9 Prozent 31,5 Prozent 6. Wann trat letztmals eine Revision der AHV in Kraft? 1997 2004 2010 7. Kommen wir zur beruflichen Vorsorge. Seit wann gilt das Pensionskassen-Obligatorium? 1948 1972 1985 8. Wie hoch ist das jährliche Bruttoeinkommen, ab dem Beiträge für die berufliche Vorsorge fällig werden? 13'450 Franken 17'600 Franken 21'150 Franken 9. Ein heikles Thema in der aktuellen Rentendebatte ist der Umwandlungssatz, mit dem die jährliche Pensionskassen-Rente berechnet wird. Wie hoch ist er derzeit? 6,8 Prozent 7,4 Prozent 8,3 Prozent 10. Müssen sich die Pensionskassen in jedem Fall an diesen Umwandlungssatz halten? Ja Nein Nein, aber die Untergrenze beträgt 6,0 Prozent. 11. Eine 2010 vom Parlament beschlossene Senkung des Umwandlungssatzes ohne Kompensation wurde durch ein Referendum zu Fall gebracht. Wie hoch war der Nein-Anteil? 53,8 Prozent 64,3 Prozent 72,7 Prozent 12. Bis zu welchem Jahr soll die Finanzierung der AHV mit dem aktuellen Reformprojekt Altersvorsorge 2020 gesichert werden? 2020 2030 2040

Das könnte dich auch interessieren: Wütende Österreicher fordern Tod und Zwangssterilisation für die «Katzentreterin» Internet-Zensur an der Uni Fribourg? Warum dir ein «Ständer» zum Verhängnis werden kann Ex an Hunde verfüttert – das problematische Comeback von Brasil-Keeper Bruno Achtung, Brainf*ck! Diese 19 Bilder werden dein Hirn komplett kirre machen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo