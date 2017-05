Downhill-Skateboarder stirbt bei Frontalkollision mit Auto

Ein 23-jähriger Downhill-Skateboarder ist am Samstag in Urmein GR oberhalb von Thusis bei einer Frontalkollision mit einem Personenwagen ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden untersuchen den genauen Unfallhergang.

Der Italiener fuhr in einer Gruppe mit seinem Skateboard auf der Nebenstrasse von Tschappina nach Urmein. In einer Rechtskurve oberhalb von Urmein kollidierte er auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.

Trotz der Erste Hilfe-Leistung eines Ambulanzteams aus Thusis und der Rega verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Zur Betreuung der Anwesenden wurde das Care Team Grischun aufgeboten. Das Downhill-Skateboard gehört laut Polizei zur Kategorie der fahrzeugähnlichen Geräte. (sda)

