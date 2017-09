Neunter «Star Wars»-Film ohne Regisseur Colin Trevorrow

Plötzliches Aus zwischen dem Medienkonzern Lucasfilm und Filmemacher Colin Trevorrow: Der 40-jährige «Jurassic World»-Regisseur wird nicht - wie seit langem geplant - den neunten «Star Wars»-Film inszenieren. Offenbar gab es kreative Differenzen.

Sie hätten gemeinsam beschlossen, getrennte Wege zu gehen, gab Lucasfilm am Dienstag bekannt. Trevorrow sei während der Entwicklung des Projekts ein «wunderbarer» Mitarbeiter gewesen, doch sie hätten unterschiedliche Visionen für «Episode IX», hiess es in der Mitteilung.

Über einen möglichen Nachfolger wurde zunächst nichts bekannt. Der letzte Teil der neuen «Star Wars»-Trilogie sollte 2018 gedreht werden und im Mai 2019 in die Kinos kommen.

Mitte Dezember läuft zunächst der zweite Teil der neuen Trilogie, «Star Wars: The Last Jedi», an. Der im April veröffentlichte erste Trailer für den Film unter der Regie von Rian Johnson war im Internet bereits zum Hit geworden.

Im neusten Film aus dem Star-Wars-Universium ist auch die im Dezember gestorbene Schauspielerin Carrie Fisher in ihrer Rolle als Prinzessin Leia noch einmal zu sehen. Sie hatte ihre Szenen für den Film noch abschliessen können. (sda/dpa)

