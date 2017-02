Österreichs Bundespräsident besucht Basler Pharmakonzern Roche

Der österreichische Bundespräsident ist am Freitag in Basel in Basel eingetroffen. Den zweiten Tag seines Besuchs in der Schweiz begann Alexander Van der Bellen mit einem Besuch des Pharmakonzerns Roche.

Empfangen wurde der Bundespräsident dort von einem Landsmann: Severin Schwan, seit 2008 Konzernchef des Basler Unternehmens, ist Österreicher. Der 1967 geborene Tiroler hat in Innsbruck studiert. Seit 1993 arbeitet der promovierte Jurist für Roche.

Angeführt von der Basler Polizei traf der Konvoi der Delegation aus Österreich kurz vor 10.00 Uhr in Basel ein. Im Bau 1 von Roche, dem mit 178 Meter höchsten Gebäude der Schweiz, sprach CEO Schwan vor den Gästen aus seiner Heimat zum Innovationsstandort aus Sicht eines globalen Unternehmens, wie von der Roche-Medienstelle zu erfahren war.

Nach dem Besuch von Roche wollte der österreichische Bundespräsident mit seiner Delegation nach Zürich weiterreisen. Dort stand zum Abschluss der zweitägigen Schweiz-Visite ein Besuch der ETH auf dem Programm, in dessen Mittelpunkt das Thema «Innovation» steht. (sda)

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.