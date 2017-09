5000 Personen an ersten Drohnentagen der ETH Lausanne

Über 5000 Personen haben am Wochenende an den ersten Drohnentagen der ETH Lausanne (EPFL) teilgenommen. In einem Wettkampf wurde am Sonntag der schnellste Drohnenpilot der Schweiz erkoren.

An der ETH Lausanne konnte die Öffentlichkeit die neusten Entwicklungen in der Drohnentechnologie bestaunen. Die ferngesteuerten Flugobjekte können immer präzisere Bewegungen ausführen, wie in Wettflügen durch Hindernisse eindrücklich aufgezeigt wurde.

Der Zürcher Dario Neuenschwander alias FVPader gewann den Wettkampf, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten. Die vier besten Drohnenpiloten qualifizierten sich für die Europameisterschaften 2017.

Die EPFL will den Anlass im nächsten Jahr wiederholen. (sda)

