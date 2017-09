Wirbelsturm «Maria» gewinnt rasch an Kraft und erreicht Kategorie 5

Der Tropensturm «Maria» hat auf seinem Weg in die Karibik weiter an Stärke gewonnen. Das US-Hurrikanzentrum stufte den Sturm am Montagabend (Ortszeit) zu einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5 herauf. Es wurden Windstärken von bis zu Tempo 260 gemessen.

Der Sturm befand sich am Abend rund 70 Kilometer nördlich der Karibikinsel Martinique. «Maria» war erst wenige Stunden zuvor auf 4 hochgestuft worden. Sogenannte «Sturm-Jäger» in Flugzeugen hätten Windgeschwindigkeiten von 260 Kilometern pro Stunde ausgemacht, hiess es.

Der Sturm steuert auf mehrere Karibikinseln zu. Es drohen starker Wind, heftiger Regen und hohe Wellen. Nach der derzeitigen Prognose dürfte «Maria» einen ähnlichen Kurs wie «Irma» einschlagen. Der Rekord-Hurrikan hatte vor rund zwei Wochen in der Karibik und im US-Bundesstaat Florida erhebliche Verwüstungen angerichtet. Mehrere Menschen kamen ums Leben. (sda/dpa/reu/ap)

