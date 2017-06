Wasserfontäne schiesst 25 Meter aus altem Bohrloch in die Höhe

Weil ein altes Bohrloch aufgebrochen ist, traten am Dienstagvormittag in Muttenz rund 1000 Kubikmeter Salzwasser aus - und liessen eine 25 Meter hohe Fontäne in die Höhe schiessen. Das Wasser floss über den Dorfbach in den Rhein und sorgte für Verschmutzungen.

Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte, brach das Bohrloch im Gebiet Sulzhof wohl wegen eines Überdrucks auf. Das Loch war seit Jahren verschlossen. Weshalb es plötzlich aufgebrochen ist, wird nun ermittelt.

Wegen des Salzwassers sind die Umwelt im betroffenen Gebiet und der Dorfbach gemäss Polizeiangaben stark geschädigt worden. Für die Bevölkerung habe jedoch keine Gefahr bestanden. (sda)

