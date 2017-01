Tränen an der Uni St.Gallen: HSG-Studenten verarschen Kommilitonen mit Jodel-Streich

Kleine Streiche bereichern das Leben. Unser grossartiger «User des Tages» Don Quijote machte uns auf einen besonders gelungenen Social-Media-Scherz aus St.Gallen aufmerksam.

lucas schmidli

Die App «Jodel», mit der Nutzer in näherer Umgebung anonym miteinander kommunizieren können, ist vor allem unter Studenten sehr beliebt. So auch an der HSG (Ja, wir wissen es heisst jetzt Uni St.Gallen, aber wayne).

Da gestern Vormittag an der HSG die wohl schwerste Prüfung (BWL I) für die erstsemestrigen Wirtschaftsstudenten anstand, war klar, dass nach der Prüfung das grosse Geheule losgeht, wie schwierig die Prüfung gewesen sei.

Also schmiedeten die restlichen Studenten auf Jodel einen teuflischen Plan: Bild: user/don quijote

Gesagt, getan, nach der Prüfung las sich der Jodel-Stream dann so: bild: user/don quijote

bild: user/don quijote

bild: user/don quijote

bild: user/don quijote

Posts, die sich über die schwierige Prüfung beklagten oder gar einen Streich vermuteten, wurden konsequent downgevotet und verschwanden, denn ab 5 Minuspunkten werden die Posts automatisch gelöscht.

Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten: bild: user/don quijote

Einige der Assessment-Studierenden sind sogar in Tränen ausgebrochen: Bild: user/don quijote

Bild: user/don quijote

Es kommt zuweilen auch zu interessanten sozialen Verhaltensweisen, wie ein Insider gegenüber watson sagt:

«Weil das alle gejodelt haben, haben die danach angefangen selber zu behaupten, es wäre einfach gewesen. Einfach damit sie cool sind.»

Erst gegen Nachmittag klärte sich das Ganze als brutaler Scherz auf Kosten der Erstsemestrigen auf.

bild: user/don quijote

