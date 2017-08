«The Texas Chain Saw Massacre»-Regisseur gestorben

Der mit Horrorfilmen wie «Poltergeist» bekannt gewordene US-Regisseur Tobe Hooper ist tot. Wie US-Medien berichteten, starb Hooper am Samstag im Alter von 74 Jahren in der kalifornischen Stadt Sherman Oaks.

Berühmt-berüchtigt wurde Hoopers Film «Blutgericht in Texas» (auch «Kettensägenmassaker», Originaltitel: The Texas Chain Saw Massacre). Er erzählt von einer Gruppe junger Leute, die in Texas Opfer einer Familie blutrünstiger Kannibalen wird. Die Lowbudget-Produktion wurde wegen ihrer extremen Gewaltszenen in mehreren Ländern verboten.

Nach Angaben des Hollywood-Fachmagazins «Variety» war der 1974 gedrehte Streifen einer der einträglichsten Independent-Filme der 70er Jahre in den USA. 1986 entstand unter Hoopers Regie die Fortsetzung «The Texas Chain Saw Massacre 2». Der wegen seiner Spezialeffekte berühmte Film «Poltergeist», ein Horror-Familienspektakel, entstand 1982, produziert von Steven Spielberg. Beide Filme prägten das Horrorgenre.

Wie «Variety» berichtete, hinterlässt Hooper zwei Söhne. Über die Ursache seines Todes war zunächst nichts bekannt. (sda/afp)