Keine neuen Zeugen im zweiten Adeline-Prozess in Genf

Im zweiten Prozess um das Tötungsdelikt an der Genfer Sozialtherapeutin Adeline werden keine neuen Zeugen befragt. Der mutmassliche Täter steht seit Montagmorgen erneut in erster Instanz vor dem Strafgericht in Genf.

Am Morgen betrat der Angeklagte den Gerichtssaal wortlos und nahm auf der Anklagebank Platz. Gekleidet mit einem türkisfarbenen T-Shirt, grauen Hosen und Turnschuhen, verfolgte er den Beginn des zweiten Gerichtsprozesses regungslos.

Zum Auftakt der Gerichtsverhandlung wurden prozessuale Fragen verhandelt, unter anderem forderten sowohl die Verteidigung wie auch die Vertreter der Opferfamilie, dass die Direktorin des unterdessen geschlossenen, auf Resozialisierung spezialisierten Zentrums «La Pâquerette», vor Gericht aussagt.

Wie beim ersten Prozess im Oktober legte sie jedoch ein medizinisches Zeugnis vor, um nicht vor Gericht erscheinen müssen. Nach Angaben ihres Arbeitgebers, den Genfer Universitätsspitälern (HUG), ist sie seit September 2016 krank geschrieben.

Das Gericht zog sich nach 10 Uhr zurück, um diesen und auch weitere Anträge auf die Befragung von Zeugen zu beraten. Unter anderem hatte die Verteidigung gefordert, die polnische Ex-Freundin des Angeklagten vorzuladen. Der Anwalt der Familie hatte die Vorladung eines Polizei-Inspektors verlangt, der die erste Einvernahme des mutmasslichen Täters geführt hatte.

Gericht lehnt Anträge ab

Kurz vor Mittag setzte das Gericht die Verhandlung fort und lehnte sämtliche Anträge nach neuen Zeugen ab. Bei der ehemaligen Direktorin der «La Pâquerette» stelle sich nicht die Frage, ob eine Vorladung angebracht sei, sondern ob sei dazu im Stande sei, sagte Gerichtspräsident Fabrice Roch.

Die Verhandlung um das Tötungsdelikt Adeline muss neu aufgerollt werden, weil bisherigen Richter wegen Zweifeln an ihrer Unbefangenheit in den Ausstand treten mussten. Grund dafür war die umstrittene Anordnung eines dritten psychiatrischen Gutachtens.

Prozess beginnt bei Null

Wie alle anderen Entscheide des ersten Gerichts wurde die Anordnung des weiteren Gutachtens aufgehoben. Die neu bestellten Richter müssen wieder bei Null anfangen. So begann der Gerichtspräsident kurz vor Mittag mit der Befragung des Angeklagten, allerdings erst mit den Fragen zu seiner Person.

Wie er seine Zukunft sehe, fragte der Gerichtspräsident. Er habe kein konkretes Projekt, ausser die Behandlung weiter zu verfolgen, um sich von den «Ketten zu befreien», welchen ihn dazu getrieben hätten, etwas zu tun, von dem es kein Zurück mehr gebe.

Zum Tötungsdelikt wird er im Verlauf des Nachmittages befragt. In den kommenden Tagen werden auch die Verfasser der psychiatrischen Gutachten erneut befragt werden. Eines der Gutachten war von zwei Schweizer Gerichtspsychiatern erstellt worden, das andere von zwei französischen Experten.

Während eines Freigangs getötet

Der 42-jährige Angeklagte ist wegen Mordes, Freiheitsberaubung, sexueller Nötigung und Diebstahls angeklagt. Der französisch-schweizerische Doppelbürger riskiert eine lebenslängliche Verwahrung. Für diese Frage sind die psychiatrischen Gutachten entscheidend.

Der Angeklagte hatte bei der Untersuchung gestanden, die 34-jährige Genferin am 12. September 2013 während eines Freigangs getötet zu haben. Der mutmassliche Täter war wegen zweier Vergewaltigungen in den Jahren 1999 und 2001 bereits zu insgesamt 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wann das Urteil gesprochen wird, ist noch unklar. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!