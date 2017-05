Motorradfahrer verpasst Kurve und fährt in Hausmauer

Ein 19-jähriger Motorradfahrer hat am Samstagnachmittag in Romanshorn TG eine scharfe Linkskurve verpasst und ist frontal in eine Hauswand gerast. Er wurde mittelschwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Warum der Töfffahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor ist nicht bekannt und wird von der Polizei abgeklärt. (sda)

