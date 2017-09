Kurzzeitige Störung des Bahnverkehrs zwischen Lausanne und Genf

Wegen einer Panne ist die Bahnstrecke zwischen Genf und Lausanne am Montagmorgen nur beschränkt befahrbar gewesen. Grund war laut der SBB eine Fahrleitungsstörung zwischen Allaman VD und Morges VD. Kurz vor elf Uhr war die Panne behoben.

Ab 11.20 Uhr verkehrten die Züge wieder fahrplanmässig. Während der Störung mussten die Reisenden mit Verspätungen rechnen.

Zwischen Genf-Flughafen und Lausanne fielen sowohl die InterCity-Fernverkehrszüge in Richtung St. Gallen als auch die IR-Fernverkehrszüge in Richtung Luzern aus. Die ICN-Fernverkehrszüge in Richtung Zürich HB fielen zwischen Genf-Flughafen und Morges aus. Auch der Regionalverkehr war beeinträchtigt. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.