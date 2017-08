Proteste gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen in Marokko

Nach einem massiven sexuellen Übergriff auf eine Frau in einem Linienbus sind in Marokko hunderte Demonstranten auf die Strasse gegangen. In Casablanca demonstrierten am Mittwoch rund 300 Menschen gegen sexuelle Gewalt, in Rabat versammelten sich 200 Demonstranten.

Zuvor hatte ein im Internet verbreitetes Video für Entsetzen gesorgt. Es zeigte, wie sechs männliche Jugendliche in einem Bus eine weinende junge Frau massiv bedrängten und betatschten, ohne dass Fahrgäste oder der Busfahrer eingriffen. Die Täter wurden inzwischen festgenommen.

Amtlichen Statistiken zufolge sind fast zwei Drittel aller Marokkanerinnen bereits Opfer von Gewalt geworden, häufig im öffentlichen Raum. Das Gesetz stellt bislang Belästigung von Frauen lediglich am Arbeitsplatz unter Strafe, nicht jedoch in der Öffentlichkeit. Dies solle rasch geändert werden, kündigte Menschenrechts-Staatssekretär Mustapha Ramid an. (sda/afp)

