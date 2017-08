Versicherungskonzern Zurich plant Stellenstreichung am Hauptsitz

Der Versicherer Zurich will eine schlankere Organisation am Hauptsitz. Bis im Herbst werde es deshalb im Bereich Finanzen und Controlling zu einem Stellenabbau kommen, erklärte ein Sprecher am Dienstag.

Wie viele Mitarbeiter von der Massnahme tatsächlich betroffen sein werden, könne man noch nicht sagen, sagte Mediensprecher Frank Keidel auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Ein Kahlschlag werde es aber nicht sein.

Letzte Woche habe das Management die Angestellten über die Massnahme informiert. Derzeit laufe der Konsultationsprozess mit den Mitarbeitervertretern, sagte der Sprecher weiter. Zuvor hatte das Online-Portal «Finews» berichtet, dass Zurich intern die Streichung von rund 200 Stellen angekündigt habe.

Zurich will bekanntlich die Kosten senken. Bislang seien gut ein Drittel der angepeilten Einsparungen von 1.5 Milliarden Dollar umgesetzt worden, hatte es vor rund zwei Wochen bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen geheissen. (sda)

