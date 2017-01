Französische Schauspielerin Emmanuelle Riva 89-jährig gestorben

Die französische Schauspielerin Emmanuelle Riva ist tot. Die Filmdiva starb am Freitagnachmittag im Alter von 89 Jahren «nach langer Krankheit» in Paris, wie ihre Agentin Anne Alvares Correa am Samstag mitteilte.

Die Schauspielerin sei aber bis zuletzt «aktiv» gewesen. Sie habe kürzlich noch vor der Kamera gestanden und sei im Herbst noch für eine Lesung nach Rom gereist.

Riva war 1959 mit «Hiroshima mon Amour» des Regisseurs Alain Resnais weltberühmt geworden. Ihren letzten grossen Erfolg hatte sie 2012 mit «Liebe» des österreichischen Filmemachers Michael Haneke.

Die Geschichte über die Liebe eines alten Ehepaares brachte ihr den französischen Filmpreis César und eine Oscar-Nominierung ein. Ihr letzter Film «Paris Pieds nus» kommt im März in die französischen Kinos. (sda/afp)