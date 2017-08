Rapper Kendrick Lamar holt bei MTV Video Music Awards Hauptpreis

Der US-amerikanische Rapper Kendrick Lamar hat den Hauptpreis bei der Verleihung der MTV Video Music Awards gewonnen. In der Nacht zum Montag gewann er mit seinem Hit «Humble» in der Hauptkategorie «Video des Jahres». Die Show war von politischen Tönen geprägt.

Als Künstler des Jahres ausgezeichnet wurde der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran für das Lied «Shape of you». Die Musikshow fand in Inglewood in Kalifornien statt.

Die Verleihung der sonst eher popbunten MTV Video Music Awards war in diesem Jahr von politischen Botschaften geprägt. Es gäbe Null Toleranz für Hass und Diskriminierung, sagte Paris Jackson, die Tochter des toten US-Popstars Michael Jackson, auf der Bühne bevor sie die Auszeichnung für das beste Pop-Video an die US-Band Fith Harmony überreichte. «Wir müssen standhalten», so Jackson.

Der erst in diesem Jahr neu eingeführte Preis für «Bester Kampf gegen das System», der Musikvideos auszeichnen soll, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, sollte von Susan Bro überreicht werden. Ihre Tochter Heather Heyer war bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen bei einer Rassisten-Demonstration in der US-Stadt Charlottesville ums Leben gekommen.

Musiker Jack Antonoff posierte auf dem rotem Teppich mit einem Transgender-Militärmitarbeiter und sagte, es wäre «absolut wahnsinnig» diese nicht zu unterstützen, nachdem US-Präsident Donald Trump entschieden hatte, dass sich Transgender nicht mehr für den Militärdienst bewerben dürfen. Die Entscheidung sei widerlich, sagte Antonoff vor Beginn der Verleihung. (sda/afp/ap)

News

