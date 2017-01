Verletzte nach Karambolage konnten Spitäler wieder verlassen

Bei einer Massenkarambolage auf der A2 im Tunnel Eich LU mit zehn Fahrzeugen sind am Freitagmorgen sieben Personen leicht verletzt worden. Sie konnten die Spitäler wieder verlassen. Insgesamt entstand beim Unfall laut Polizei Sachschaden von gegen 200'000 Franken.

Der Unfall ereignete sich um 07.15 Uhr bei der Tunnelausfahrt, als der Kolonnenverkehr ins Stocken geriet, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Insgesamt verunfallten neun Autos und ein Lieferwagen.

Die Unfallwagen blockierten danach den Tunnel. Die Wracks verkeilten sich teilweise ineinander, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Ein Auto landete auf dem Dach eines anderen Wagens.

Beim Unfall wurden sieben Personen leicht verletzt. Sie konnten sich selber aus ihren Autos befreien. Sie wurden mit mehreren Ambulanzen in umliegende Spitäler gebracht. Diese konnten sie bis am Mittag wieder verlassen.

Bei der Karambolage entstand laut Polizei Sachschaden in der Höhe von total rund 200'000 Franken. Der Autobahntunnel war in Richtung Norden während drei Stunden gesperrt. Autofahrern von Luzern Richtung Basel wurde empfohlen, via Zürich zu fahren. (sda)