Konservative bei britischen Kommunalwahlen auf Siegeskurs

Bei den Kommunalwahlen in weiten Teilen Grossbritanniens zeichnet sich ein klarer Sieg für die Konservativen von Premierministerin Theresa May ab. Die oppositionelle Labour-Partei verlor hingegen deutlich Stimmen - wahrscheinlich aber nicht so stark wie befürchtet.

Die rechtspopulistische, zerstrittene UKIP-Partei konnte bis zum Freitagmorgen nicht einen einzigen Sitz für sich verbuchen. Das Endergebnis steht allerdings erst am Freitagabend fest.

Viele Experten sehen das Ergebnis der Abstimmungen in Wales, Schottland und Teilen Englands als Stimmungstest für die vorgezogene Parlamentswahl am 8. Juni. Andere warnen vor voreiligen Schlüssen.

Bei den Kommunalwahlen am Donnerstag standen 4851 Sitze zur Wahl. In sechs Ballungsgebieten wurde zum ersten Mal der Posten eines regionalen Bürgermeisters vergeben, darunter in den Grossräumen Birmingham, Manchester und und Liverpool.

Bei der Parlamentswahl im Juni sagen Umfragen den Konservativen einen haushohen Sieg voraus. Die Labour-Partei und die UKIP-Partei müssen mit klaren Niederlagen rechnen.

May will sich mit der Parlamentswahl eine komfortable Mehrheit und mehr Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen verschaffen. Im vergangenen Jahr hatten die Briten bei einem historischen Referendum für den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union gestimmt. (sda/dpa)

