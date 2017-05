LKW-Fahrer bei Unfall vor dem Gotthardtunnel getötet

Auf der Autobahn A2 hat sich am Mittwochmittag im Tessin ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein LKW-Fahrer ums Leben kam. Die A2 musste in der Folge zwischen Quinto und Airolo in Richtung Nord gesperrt werden - der Verkehr staute sich bis Biasca.

Beim Unfall soll ein Lastwagen mit Aargauer Kennzeichen auf einen anderen LKW mit Luxemburger Kennzeichen aufgefahren sein, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Letzterer habe sich im Stau befunden.

Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Fahrers am Steuer des Aargauer LKW feststellen können - seine Identität habe noch nicht ermittelt werden können. Für die weiteren Bergungsarbeiten müsse die Autobahn«mindestens bis 17 Uhr» gesperrt bleiben, wie ein Polizeisprecher sagte..

Der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse empfiehlt als Alternativroute die A13 via San Bernardino. (sda)

