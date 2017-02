Bild: watson

Weisst du, warum Kugelschreiber ein kleines Loch im Deckel haben? Da kommst du nie drauf

Ist dir schon mal aufgefallen, dass die meisten Kugelschreiber – aber auch Filz- oder Leuchtstifte – Deckel haben, die mit einem kleinem Loch versehen sind? Nicht? Dann schau mal nach! Es ist tatsächlich so.

Stimmt, man kann durchgucken! Bild: watson

Stellt sich die Frage, wozu das Loch gut ist. Ganz einfach: Hierbei handelt es sich um eine Sicherheitsmassnahme. Weil viele Menschen – beispielsweise wenn sie nachdenken – auf Stiften herum kauen, besteht die Gefahr, dass der Deckel verschluckt wird. Damit die betroffene Person eine Überlebenschance hat, haben die Stifthersteller das Loch in den Deckeln erfunden.

Dieses soll dafür sorgen, dass die Luftröhre nicht gänzlich blockiert ist und die Person so lang durch die kleine Öffnung in der Stiftkappe weiter atmen kann, bis Hilfe eintrifft. So ist die Erstickungsgefahr im Ernstfall zumindest leicht vermindert. Allerdings besteht die Gefahr, dass das Loch beim Schlucken durch Körperflüssigkeiten verstopft wird. Darum sollte man sich die Sache mit dem Stiftkauen lieber gleich abgewöhnen.

Sieht eh ziemlich doof aus ...

Die Idee mit dem Loch in der Kugelschreiberkappe geht übrigens auf die Firma BIC zurück. Die haben diese Sicherheitsmassnahme im Jahr 1991 eingeführt. Mittlerweile setzt eine Vielzahl der Stiftehersteller ebenfalls auf dieses kleine Extra. (viw)

Umfrage Hast du gewusst, wozu das Loch gut ist? Na klaaaar!

Nö, ich hab keinen blassen Schimmer gehabt.

Abstimmen 3,153 Votes zu: Hast du gewusst, wozu das Loch gut ist? 13% Na klaaaar!

87% Nö, ich hab keinen blassen Schimmer gehabt.

Passend dazu: Lifehacks, die dein Leben einfacher machen Wir präsentieren unsere besten Geschenk-Ideen und du lieferst noch bessere – Deal? Deal! Die Besserwisser-Liste schlechthin: 20 Dinge, die du ein Leben lang falsch gemacht hast Wie du jemandem den dreifachen Mittelfinger zeigst – und 9 weitere unnütze (aber coole) Lifehacks Wir haben unser Leben lang falsch gerechnet – so geht es viiiiel einfacher «Alkohol mit Cola Light macht dich mehr besoffen als mit normalem Cola» – Survival-Tipps für den Alltag Das Uni-Semester ist schon halb vorbei und du hast noch nichts gelernt? Mit diesen Tricks mogelst du dich trotzdem durch Diese 23 Lifehacks für Faule machen dein Leben ein bisschen besser – möglicherweise Stressen dich deine Mitmenschen? Mit diesen Tipps wirst du zum glücklichen Einzelgänger Nein! Pfui! Aus! Die 11 grössten Fehler, die Hundehalter machen watson Lifehack: Dein Puder ist schon wieder kaputt? Kein Problem! Mit einem cleveren Trick wird er wieder wie neu 14 Dinge, die jeder Mac- und Windows-Nutzer über Microsofts neuen Laptop-Killer wissen muss Akku-Sorgen mit dem iPhone, iPad oder iPod? Diese Tipps zu iOS 9 können helfen Turbo-Russ und Co.: Diese warmen Winterdrinks helfen dir gegen die Kälte (inkl. Sportfan-Bonus) Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.