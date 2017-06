DJ David Guetta bringt Song mit Justin Bieber heraus

Popsänger Justin Bieber («What Do You Mean?») und der französische DJ David Guetta («This One's for You») haben sich zusammengetan und bringen am Freitag eine gemeinsame Single mit dem Titel «2u» heraus.

Die Plattenfirma Warner Music hat das Cover bereits veröffentlicht, es zeigt einen leicht geöffneten, in rosa und violett gehaltenen Mund. Anfang der Woche hatte Bieber eine Liste mit sechs Frauennamen getwittert, was zu Spekulationen seiner Fans führte.

Da Guetta die Namen Elsa, Jasmine, Sara, Romee, Stella und Martha retweetete, gehen Fans davon aus, dass die Namen im Zusammenhang mit dem neuen Song stehen. Zuletzt hatte Guetta mit den Rappern Nicki Minaj und Lil Wayne für «Light My Body Up» zusammengearbeitet. (sda/dpa)

