Diese Baby-Kleber auf Schweizer Autos sind doch einfach nur peinlich. Hier kommen 11 bessere Ideen

Wieso klebt man sich eigentlich einen «Baby on Board»-Sticker aufs Auto? Zum Plöffen? Oder glauben Eltern wirklich, dass sich die anderen Autofahrer auf der Strasse eher benehmen, wenn ein «Luca und Emma»-Schriftzug an der Rückscheibe prangt? Haha!

Kürzlich bin ich im Tessin diesem Ford aus Baselland mit der folgenden Heckscheibe begegnet:

bild: watson

bild: watson

Wie lustig! Wie einfallsreich! Wie ... total bescheuert. Sorry. Einerseits macht das Sujet das Auto nicht gerade hübscher, andererseits ist der platte Spruch durchaus diskriminierend. Denn: Nein, NICHT jeder kann ein Kind machen.

Das hat mich wiederum daran erinnert, wie abgedroschen und überflüssig all die Jaqueline-Chantal- und Kevin-Schriftzüge sind, die am Karren kleben. Und doch gibt es noch so viele Schweizer, die ihr Auto damit schmücken.

Und dann sind auch die Namen immer so hübsch! bild: tumblr/chantalismus

Hier noch eins. Diesmal mit «Ryan Draco». bild: instagram/dallo55

Jetzt aber zum guten Teil der Geschichte: International – vor allem im englischsprachigen Raum – beweist man in Sachen Auto-Dekoration mehr Humor. Dort werden Baby-Sticker sogar richtig schön aufs Korn genommen ...

Eine grosse Freude für all jene, die die Kinder-Sujets auf der Heckscheibe satt haben.

Voilà:

Keine Kinder, dafür Geld. Yay! bild: imgur

Keine Kinder, dafür hundert Katzen. Juhu! bild: pinterest

Oder man arbeitet noch an der Familie: bild: imgur

Auch andere Menschen dürfen leben. bild: imgur

Alles, was auf ein Spiesser-Auto gehört. bild: imgur

Ich. Deine Mutter. bild: dumpaday

Wie recht er doch hat. Zumindest mit dem Spruch. bild: imgur

Für gescheiterte Familien. bild: imgur

Wenn in der Familie ein Platz frei wird ...

Für Junggesellen. bild: dumpaday

«Ich hab deine blöde Strichmännchen-Familie gefressen.»

Und zum Schluss noch dieses hier. 😲 bild: dumpaday

