11 Jahre später: So sieht der Bub von der Kinderschokolade heute aus

Die allseits beliebte Kinderschokolade ist bekannt dafür, dass einem von der Verpackung ein fröhlicher Bub entgegen grinst. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte wurde dieser immer mal wieder ausgetauscht, seit 2005 ist es jedoch derselbe – nämlich Josh Bateson. Schau, den kennst du auch, oder?

Während sich das Bild von dem Bub im blauen Kapuzenpulli in den letzten elf Jahren in unser Gehirn gebrannt hat, ist die Zeit an dem freundlich dreinschauenden Jungen natürlich nicht spurlos vorbeigegangen. Inzwischen ist aus ihm ein erwachsener Mann geworden – und dank Instagram wissen wir nun auch, wie er heute aussieht.

Von «Krass, den hätte ich nie und nimmer wiedererkannt» bis «Quatsch, der sieht doch noch genauso aus wie früher» gehen die Meinungen in der watson-Redaktion stark auseinander.

Wie dem auch sei, das Kinderschokolade-«Cover» scheint in Batesons Karriere nur der Anfang gewesen zu sein, denn bis heute ist der junge Mann als Model tätig.

Ein von joshbateson (@joshbateson) gepostetes Foto am 4. Jun 2016 um 9:08 Uhr

Verständlicherweise.

Ein von joshbateson (@joshbateson) gepostetes Foto am 27. Sep 2015 um 12:45 Uhr

Das Modeln ist allerdings nur ein Nebenjob, als Hauptbeschäftigung studiert der 21-Jährige nämlich Politik an der Loughborough University in England.

Ein von joshbateson (@joshbateson) gepostetes Foto am 27. Apr 2016 um 10:30 Uhr

Ach ja, Bateson hat auch noch eine Zwillingsschwester. Die sieht so aus:

Ein von joshbateson (@joshbateson) gepostetes Foto am 28. Jan 2016 um 20:53 Uhr

Ansonsten lässt sich Bateson auch gerne mit anderen Mädels ablichten.

Ein von joshbateson (@joshbateson) gepostetes Foto am 29. Apr 2016 um 8:21 Uhr

Wer noch mehr davon sehen möchte, wird hier fündig. (viw)

