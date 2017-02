27-Jähriger Aargauer knackt Jackpot an Slotmaschine im Casino Baden

Dieser Abstecher hat sich gelohnt: Ein 27-jähriger Glücksspieler hat während seiner Mittagspause am Mittwoch im Casino Baden an einer Slotmaschine den Jackpot geknackt und 3'033'305 Franken gewonnen.

Der junge Aargauer habe sich kurzfristig zu einem Besuch des Casinos entschieden, teilte das Casino Baden am Mittwoch mit. Bereits nach wenigen Minuten an der richtigen Slotmaschine habe ihn das Glück ereilt. Der Mann will mit dem Geld sein neu gekauftes, renovierungsbedürftiges Haus umbauen. (sda)