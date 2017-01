«La La Land» in der ganzen Schweiz auf Platz 1

«La La Land» bleibt in der Deutschschweiz leicht schwächelnd an der Spitze. In der Westschweiz aber hat das Musical von Damien Chazelle nach seinem Start wuchtig eingeschlagen. Auch im Tessin ist es auf Platz 1.

Jeder dritte Kinobesucher (15'662 von 45'838) hat sich am letzten Wochenende in der Westschweiz für «La La Land» entschieden. Im Tessin war es jeder vierte (1189 von 4459) so wie in der Deutschschweiz (20'205 von 89'279) auch.

Diesen insgesamt 37'000 Eintritten folgt auf dem zweiten Platz «The Return Of Xander Cage». Das Action-Spektakel mit Vin Diesel in der Hauptrolle wollten 19'000 Filmfans sehen. Am vorletzten Wochenende waren es noch knapp 30'000.

Nach seinem Start in den Deutschschweizer Kinos ist «Split» mit 12'000 verkauften Karten auf Platz 3 gelandet. In den US-Kinocharts liegt der Horrorschocker von M. Night Shyamalan schon das zweite Wochenende vorn. (sda)