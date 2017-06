«Baywatch» hält Spitze in den Deutschschweizer Kinocharts

Nach einem Spitzenstart in den Deutschschweizer Kinos vor einer Woche hat «Baywatch» am Wochenende die Nase vorn behalten. Die Zuschauerzahlen sind allerdings tief gefallen, von 49'700 auf 17'400.

Der Bademeister-Film übernahm auch im Tessin die Führung, während in der Westschweiz - wie in den USA - «Wonder Woman» das Rennen machte. In allen Regionen liegt «Pirates Of The Caribbean: Salazar's Revenge» auf Platz zwei. Allerdings wehte auch für den fünften Teil der Seeräuber-Saga nur noch ein laues Lüftchen: Vor einer Woche zog der Film 68'000 Filmfans an, am Wochenende 18'000.

In der Westschweiz enttäuschend schwach ausgefallen ist der Start von Petra Volpes «L'ordre divin». Der Film mit dem Originaltitel «Die göttliche Ordnung», der am Wochenende in der Deutschschweiz nach drei erfolgreichen Monaten aus den Kinocharts rausgefallen ist, vermochte in der Romandie nur gerade 2700 Zuschauer anzulocken. Damit belegte er unter den besten zehn den dritten Platz. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨