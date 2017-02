Die Facebook-App saugt auch den Geräte-Akku leer, wenn man sie gar nicht verwendet. Wer stattdessen die Facebook-Website aufruft, spart angeblich bis zu 15 Prozent Strom. Bei Android-Smartphones sollen es sogar bis zu 20 Prozent sein.

daniel schurter

Hast du auch das Gefühl, der Akku deines iPhones mache ziemlich schnell schlapp?

Der britische Reporter Samuel Gibbs vom «Guardian» hat mit einem einfachen Test einen Schuldigen gefunden: Facebook.

Oder genauer: die Facebook-App für das iPhone.

Während einer Woche nutze der Journalist ein iPhone 6S Plus, auf dem die Facebook-App nicht installiert war. Jeden Abend um 22.30 Uhr verglich er den Ladestand seines iPhones mit dem Wert, als er die Facebook-App noch genutzt hatte. Über Nacht liess er das Apple-Handy dann aufladen, nahm es um 7.30 Uhr vom Kabel und benutzte es wieder den ganzen Tag.

Ohne Facebook-App meldete er sich jeweils mit dem vorinstallierten Safari-Browser auf der Facebook-Website an und bewegte sich im sozialen Netzwerk. Die separate Facebook-App Messenger blieb während des Versuchs installiert.

Samuels Gibbs stellte fest, dass sein iPhone-Akku abends im Durchschnitt noch 15 Prozent mehr anzeigte als während der Woche, in der er die Facebook-App installiert (und genutzt) hatte.

Gar noch schlimmer ist der Stromverbrauch der Facebook-App für Android-Smartphones. Im Januar berichtete Android Central, dass man bis zu 20 Prozent Akku sparen könne, wenn man statt der App die mobile Facebook-Website aufrufe. Wie bei der iOS-Version stehen dann natürlich nicht alle Facebook-Features zur Verfügung.

Ein Facebook-Sprecher bestätigte, von dem Problem gehört zu haben und stellte in Aussicht, man kläre das Problem ab.

«We have heard reports of some people experiencing speed issues stemming from our Android app. We are looking into this and will keep you posted. We are committed to continuing to improve these issues.»

quelle: «the guardian», 1. Februar 2016