Messe für Terroropfer von Barcelona in berühmter Sagrada Familia

In der Basilika Sagrada Familia in Barcelona hat am Sonntag die Trauerfeier für die Opfer der Terroranschläge in Katalonien begonnen. Die Feier «für den Frieden» wird vom Erzbischof von Barcelona, Juan José Omella, geleitet.

Die Messe begann um kurz nach 10 Uhr morgens mit feierlicher Orgelmusik. Auch das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia, Ministerpräsident Mariano Rajoy, der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa und zahlreiche weitere Spitzenpolitiker wie der Präsident der Region Katalonien und die Bürgermeisterin von Barcelona nehmen an der Messe teil.

Beim Anschlag auf die Flaniermeile Las Ramblas und dem vereitelten Anschlag in der Küstenstadt Cambrils waren am Donnerstag 14 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 120 weitere Menschen wurden verletzt. (sda/dpa)

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

