Unterbruch auf der Bahnstrecke Luzern - Zug

Massive Einschränkung im Pendlerverkehr: Wegen einer Fahrleitungsstörung ist am Montag die Strecke zwischen Rotkreuz und Cham im Kanton Zug für den Bahnverkehr unterbrochen worden. Die Störung auf der Linie Luzern - Zug dauerte am Abend noch an.

Am Montagnachmittag hatte eine S-Bahn eine Fahrleitung heruntergerissen und so die Störung verursacht, wie ein Sprecher der SBB der Nachrichtenagentur sda mitteilte.

Deshalb fielen diverse Züge aus oder wurden umgeleitet. Reisende von Luzern nach Zürich und umgekehrt reisten via Olten. Zwischen Rotkreuz und Cham verkehrten zudem Ersatzbusse. Die Reisenden mussten mit deutlich längeren Reisezeiten rechnen. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.