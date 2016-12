Wiener befährt gesamtes Berner Tramnetz in «Rekordzeit»

4 Stunden und 41 Minuten: So lange hat der Wiener Andreas W. Dick am Mittwoch gebraucht, um das ganze Berner Tramnetz inklusive Marzili- und Gurtenbahn zu befahren. Am frühen Nachmittag erreichte Dick das Ziel auf dem Gurten.

Der 48-jährige Journalist hat es sich zum Hobby gemacht, komplette Strassen- und U-Bahn-Netze in möglichst kurzer Zeit abzufahren. Bern war die 15. Stadt des Langzeit-Projekts.

Zuvor hatte Dick unter anderem die Liniennetze von Berlin, Bremen, Lyon, München, Stuttgart und Zürich bereist. In Bern war er am Mittwoch um 08.30 Uhr mit der Marzilibahn gestartet.

Ob es sich wirklich um einen Rekord handelt, bleibt offen. Den Stadtberner Verkehrsbetrieben Bernmobil ist jedenfalls niemand bekannt, der zuvor auf dieselbe Idee gekommen wäre. (sda)