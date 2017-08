pcdmp – ia tst

Guten Tag, wir fangen an mit dem besten Tattoo der Welt:

Wenn dir jemand sagt, dass dein Tattoo eine Bedeutung haben muss: via reddit

Für alle, die ein Tattoo, aber doch kein Tattoo wollen:

Spass mit Schleim: via reddit

Unangenehme User-Geschichte für zwischendurch: In jungen Jahren, als ich noch frisch im Kopf war, ist mir eines Morgens folgendes passiert: Ich steh' auf, klaube die Socken vom Vortag und gehe damit aufs Klo. Ohne zu zögern schmeisse ich die Socken ins Klo, klappe den Deckel runter und kurz vor der Betätigung der Spülung wird mir bewusst, was ich soeben gemacht habe. Hab mich dann kaputt gelacht.

Das gebrauchte Geschiss. Mhm. Bravo, Deborah. via userinput

Fast so gut: Diese Smartphone-Autokorrekturen

Schneller, huiiiiii! via giphy

Damit wir auch heute etwas gelernt haben: So «klettert» eine Schlange. via giphy

Repetition: Etwas, was du schon läääängst gelernt haben solltest. via giphy

So sehen Schmetterlingsflügel unter dem Mikroskop aus: via imgur

Der Rolling-Shutter-Effekt visualisiert: via imgur

Wie man ein Pfläschterli an einem Gelenk richtig anbringt: via imgur

Unangenehme User-Geschichte für zwischendurch: Früher im Studium hatte ich einen Sommerjob als Landschaftsgärtner. Der Chef hat uns mitgeteilt, dass wir eine neue Aushilfe direkt beim Bahnhof abholen sollten. Weil der Herr leider nicht sehr gut mit der deutschen Sprache bewandt war, wurde versucht, mit Handzeichen zu kommunizieren. Als wir drei Stunden am arbeiten waren, kam der Chef vorbei. Leider hatten wir den falschen Kamerad vom Bahnhof abgeholt.

Wie Fake-Logos aufgetragen werden:

Offensichtlich gibt es auch ein richtiges Flaggenfalten: gif: wikimedia

Wie du mit kleinen Leuten redest:

Wie du eine Kerze auch anzünden kannst: via youtube/mancy84

Und jetzt alle so: via reactiongifs

Auch fasssszinierend: Projektionen auf nacktem Körper

Obligatorisches Bild für Anna Rothenfluh: via medieval memes

Was macht eigentlich Loro?

Und nun: ein bisschen Perfektionismus .

Perfekte Leiter an perfekt gestrichener Wand. via imgur

Perfekter Schnitt: via imgur

Perfekt integriertes Tattoo:

Synchron-Sprung in 3, 2, ... via imgur

Perfektes Gewürzschränkli (und perfektes Gif dazu) via imgur

Perfektes Fensterputzen:

Unangenehme User-Geschichte für zwischendurch: Wir waren mit der Schule auf Klassenreise am See Baden. Als ich aus dem Wasser kam, hatte ich eine Falte in der Badehose und alle dachten ich hätte einen Ständer.

Ist mir bis heute eigentlich scheissegal.

Perfekt gefangen:

Perfekter Sonnenuntergang:

Perfekter Pinsel:

Perfektes Buffering:

Ahhh ...

Auch perfekt: Diese 25 coolen Partner-T-Shirts

Die traurigsten drei Bilder, die du heute sehen wirst. :(

Was könnte uns mehr aufheitern als jemand, der ... ihr wisst schon:

Und hier noch lustige Wortwitze! Schnell, guckt:

Unangenehme User-Geschichte für zwischendurch: Ich arbeite in den Semesterferien im Detailhandel. Nach einer anstrengenden Schicht scannte ich den Einkauf eines jungen Herren. Da nicht nur ich ein wenig erschöpft war in der Zwischenzeit, sondern sich auch ein mangelhafter Barcode eingeschlichen hatte, erschien am Ende der Betrag 56.36 CHF auf dem Bildschirm. Ich: «Das macht dann bitte 56.36»

Der junge Herr schaute mich unsicher an, da wiederholte ich den Betrag langsam und deutlich erneut. Ohne zu merken, was ich da sage. Am Ende hat die gesamte Warteschlange gelacht und ich bin aus meinen Träumereien aufgewacht.

Kompromisslos.

Haha. *merken*

Wir alle haben so einen Freund.

Jeder hat auch so einen Stalker-Freund.

Und diesen Freund kennt auch jeder:

Du befindest dich irgendwo zwischen Spongebob und Thaddäus:

Evil Kermit für zwischendurch:

Das ist ein gutes Zeichen, oder?

Wenn dein Auto zu lange in der Sonne gestanden ist:

Aus der Kategorie: That escalated quickly.

Werbung gone wrong:

Mehr Menschen, die nur EINEN Job hatten:

Wenn du in Zürich auf Wohnungssuche bist:

Unangenehme User-Geschichte für zwischendurch: Bangkok, Hotelrestaurant, perfektes Abendessen. Ich und meine «glänzenden» Englischkenntnisse. Die Rechnung kommt. Freie Zeile auf der Rechnung mit der Bezeichnung «Tip». Ich verstehe nicht und frage freundlich, was das «Tip» bedeutet. Die Kellnerin freundlich: «If you like the Service you can write it down». Das fand ich sinnvoll. Stolz vor ihren Augen schreibe ich «great» hin und hoffe, dass sie sich darüber freut. Entsetzt schaut sie mich an, nimmt die Rechnung und geht weg.

Ebenfalls entsetzt stellte ich 2 Min. später selbst fest, dass die Zeile für den Betrag Trinkgeld gedacht war...

Ba-dum-tss.

Ba-dum-tss.

Ba-dum-tss.

Ba-dum-tss.

Ba-dum-tss.

Ba-dum-tss.

102 lustige Bilder für zwischendurch:

In 20 Jahren so:

Wie du dich fühlst, wenn deine Eltern sagen, dass du für deinen Kram jetzt selbst aufkommen musst:

Unangenehme User-Geschichte für zwischendurch: Haltet euch immer fest beim Busfahren! Sonst fliegt ihr durch den halben Bus und knallt mit eurer Stirn gegen eine Stange, nur um dann beschämt und mit unterdrückten Schmerztränen 3 Stationen früher auszusteigen =S ...

Alt, aber gut:

Und jetzt: Die wohl peinlichsten Eltern der Welt

Wenn deine Eltern am Sonntagabend nach Hause kommen und fragen, wo der ganze Alkohol geblieben ist.

Du: Ab morgen fange ich an zu sparen!

Du, wenn dein Lohn gekommen ist:



Wenn euch der Lehrer eure Prüfungen zurückgibt und der Klassendurchschnitt eine 3.4 ist:

Wenn du am Morgen aufwachst und zur Arbeit solltest, aber merkst, dass du immer noch betrunken bist:

Wenn alle deine drei Freunde schon was vorhaben:

Bone Apple Tea, mitenand.

Einer der lustigsten Facebook-Kommentare:

Auch lustig: Best of Jodel

Easy bleiben.

Unangenehme User-Geschichte für zwischendurch: Ich (schwul) gehe bei einer Freundin zu einer WG-Party mit sehr vielen Leuten. Schnell bekomme ich von einem Typen, der mir ganz gut gefällt, Komplimente für meine Beine, welche in engen Röhrlijeans stecken. Die Gespräche gehen weiter und ich glaube, dass er mit mir flirtet. Irgendwann denke ich, ach komm was soll's und versuche ihn zu küssen. Er aber weicht aus und alle werden still und starren mich an. Peinliche Stille, bis eine seiner Bekannten meint: «Was war denn das?»

Ich verlasse beschämt den Raum und erfahre später, dass er schon lange eine Freundin hat...

Endlich hat es jemand getan.

Wenn deine Mutter sagt, was für ein hübsches Kind du bist und du so tust, als würde es stimmen:

Wenn du schon bequem auf dem Sofa liegst und merkst, dass die Fernbedienung noch auf dem Tisch liegt.

Ok. Ok. Ok. Ok. Ok.

Unangenehme User-Geschichte für zwischendurch: Nach einem anstrengenden Tag im Kindergarten (als Kind, nicht als Lehrerin), bin ich zur Garderobe gelaufen, habe meine Jacke angezogen und mich auf den Heimweg gemacht. Auf halber Strecke merke ich dann: Ich habe immer noch meine Chindsgi-Finken an. 😒

Und jetzt du!

PS: NICHT ENTER DRÜCKEN, bevor ihr fertig seid – dann schickt ihr eure Story nämlich grad ab.

Und nun, ihr wisst es, Tattoo-Inspiration:

Für alle, denen der Arbeitgeber den Zugang zu Instagram gesperrt hat: Geht jetzt mit euren Handys aufs WC.

Und jetzt die richtig schönen Tattoos.

Und das noch BESSERE zum richtigen Schluss.

Und das noch, Best-of Picdump! Macht's gut, bis nächste Woche, Tschüss!