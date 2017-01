Bus geht in Flammen auf - 16 Tote bei Unglück in Italien

Die Bilanz des schweren Busunglücks auf der Autobahn A4 unweit von Verona fällt höher aus als erwartet. Nach Angaben der Einsatzkräfte vom Samstag kamen beim Unfall mindestens 16 Personen ums Leben.

39 Verletzte seien nach dem Unglück am Freitagabend in Verona ins Spital gebracht worden. Der Bus sei gegen einen Pfeiler geprallt und ausgebrannt. Weitere Fahrzeuge seien nicht in den Unfall verwickelt, sagte ein Polizeikommandant.

An Bord befanden sich zwei französische Busfahrer und rund 50 Ungarn im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Letztere hatten Ferien in einer französischen Skiortschaft verbracht. Es seien Schüler eines Budapester Gymnasiums gewesen, sagte ein Sprecher des ungarischen Aussenministeriums am Samstagmorgen im staatlichen ungarischen Fernsehsender M1.

Rettungsmannschaften sprachen von einer Riesentragödie. Wie es zu dem tragischen Unglück kam, war zunächst unklar. (sda/dpa/apa)