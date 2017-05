Explosion bei Batteriehersteller in Yverdon-les-Bains VD

Beim Spezialisten für Energiespeicher Leclanché in Yverdon-les-Bains VD sind am Montag eine oder mehrere Batterien explodiert. Zwei Personen mussten in der Folge ins Spital gebracht werden.

Die Polizei sei 11.35 Uhr alarmiert worden, teilte die Waadtländer Kantonspolizei am Montag mit. Es sei zur Explosion von einer oder mehreren Lithium-Batterien gekommen.

Unter den zwei ins Spital gebrachten Personen befand sich auch ein Feuerwehrmann, der sich beim Einsatz verletzt hatte. Insgesamt mussten rund 50 Personen aus dem Firmengebäude evakuiert werden.

Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Vergiftung oder Verschmutzung des Brandortes, hielt die Polizei fest. Die Brandursache ist noch unklar. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.