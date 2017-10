Polizei: Mindestens 20 Tote und über 100 Verletzte in Las Vegas

In der US-Metropole Las Vegas sind nach Polizeiangaben mehr als 20 Menschen von Schüssen getötet worden. Mehr als 100 wurden verletzt.

Augenzeugenberichten zufolge sind Hunderte Schüsse gefallen. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN.

«Wir krochen über Tote», sagte die Konzertbesucherin Cari Copeland Pearson der Nachrichtenagentur dpa. Sie habe vielfache Schüsse gehört, vermutlich aus einem automatischen Gewehr. Nachdem sie die Schüsse gehört hätten, seien sie zunächst in Deckung gegangen und dann geflüchtet.

Die Polizei hatte zuvor bestätigt, dass auch ein mutmasslicher Täter «ausgeschaltet» worden sei. Die Polizei geht nicht davon aus, dass es weitere Schützen gibt, wie sie über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mitteilte.

Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, die Gegend nahe der Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden. Laut einem BBC-Bericht fielen die Schüsse am Sonntagabend (Ortszeit) bei einem Country-Musik-Festival am Strip in Las Vegas. Die Polizei meldete, dass einige Flüge umgeleitet worden seien. Der Boulevard der Metropole sei gesperrt worden. (sda/dpa/afp/reu)

