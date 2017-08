Liquid Ad

Das Liquid Ad ist im Prinzip eine Full Responsive Website. Es gibt also keine bestimmte Grösse, das Ad passt sich automatisch dem Platz an, den es zur Verfügung bekommt. Das Liquid Ad positioniert sich auf der rechten Seite vom redaktionellen Inhalt.

Preis

Im Preis bereits inkludiert sind Streamingkosten sowie die Produktion für ein Sujet. Für jedes weitere Sujet entstehen Zusatzkosten.



Die Mindestbuchung pro Auftrag beträgt CHF 4'000.

Preise brutto in CHF exkl. MWSt.

Platzierung

Front & Tag-Fronten

Spezifikationen

Bildmaterial

Grundsätzlich gilt umso grösser umso besser. Vollflächiges Bildmaterial (Hintergrund) sollte mind. folgende Abmessungen bei Auflösung von 72dpi haben: 1580 x 1440 px. Andere Visuals resp. Grafiken müssen je nach Layout in einer optimalen Grösse vorliegen, um eine scharfe Darstellung zu gewährleisten. Für Logos, Claims etc. empfehlen wir Vektoren, welche als SVG in das Ad eingebunden werden. Dadurch ist eine reibungslose Skalierung gewährleistet.

Werbemittel muss zwingend einen Closebutton enthalten

Schriften

Insofern es sich um keine WebFont handelt, muss der jeweilige Text als Grafik resp. SVG (Vektor) eingebunden werden. Anderenfalls kommt es zu Fehlern in der Darstellung.

Einbindung

Das Ad wird mittels iFrame auf dem AdServer eingebunden. Somit ist gewährleistet, dass die Gestaltung und Programmierung des Ads nicht die Website des Publishers beeinflusst oder umgekehrt.

ClickTag

Für das Tracking der Klicks über den AdServer muss der ausgehende Link wie folgt definiert sein resp. folgendes Script im HTML eingebunden werden (siehe auch iab HTML Spezifikationen).

Das Liquid Ad bietet watson in Zusammenarbeit mit eyenoX an.

