Zweiter Brand in Corserey FR innert fünf Tagen

Im freiburgischen 300-Seelen-Dorf Corserey ist innerhalb von fünf Tagen zum zweiten Mal ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde beim Scheunenbrand in der Nacht auf Mittwoch niemand, auch Rinder konnten gerettet werden. Die Polizei schliesst Brandstiftung nicht aus.

Die Scheune wurde komplett zerstört, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte. Bereits am vergangenen Freitag war ein Bauernhof in Corserey in Flammen aufgegangen. Auch damals wurden weder Mensch noch Tier verletzt.

Weshalb es brannte, ist in beiden Fällen unklar. Die Polizei schliesst gemäss Mitteilung keine Ursache aus. (sda)