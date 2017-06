Trumps Ehefrau und Sohn Barron sind ins Weisse Haus eingezogen

Im Weissen Haus ertönt jetzt wieder regelmässig eine Kinderstimme: Der jüngste Sohn von US-Präsident Donald Trump, der elfjährige Barron, zog am Sonntag gemeinsam mit seiner Mutter in den Präsidentensitz in Washington ein.

«Es ist offiziell! FLOTUS & Barron sind nach DC gezogen! Willkommen daheim», twitterte Stephanie Grisham, die Pressesprecherin der Präsidentengattin, deren Abkürzung «FLOTUS» (First Lady of the United States) lautet.

Die First Lady veröffentlichte am Sonntag auf Twitter ein Foto von einem Ausblick aus dem Fenster auf den Südrasen des Weissen Hauses und das Washington Monument. «Ich freue mich auf die Erinnerungen, die wir uns in unserem neuen Heim schaffen werden! #Movingday (Umzugstag)», schrieb sie dazu.

Nach dem Wahlsieg ihres Ehemanns im vergangenen November war das aus Slowenien stammende Ex-Model Melania im Trump Tower in New York geblieben, damit Barron dort an seiner bisherigen Schule das Schuljahr abschliessen konnte.

Fidget Spinner

Am Sonntag zeigte sich das Ehepaar mit dem gemeinsamen Sohn in der Öffentlichkeit: Die drei stiegen nach der Rückkehr von einem Wochenendausflug in New Jersey die Treppe der Präsidentenmaschine Air Force One auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe Washington hinab. Barron trug ein T-Shirt mit der Aufschrift «The Expert» und spielte mit einem Fidget Spinner, einem vor allem bei Kindern beliebten Trendspielzeug.

Melania Trump ist die erste First Lady der USA, die nicht zeitgleich mit ihrem Mann ins Weisse Haus einzog. Daher verbrachte der US-Präsident seit seiner Amtseinführung Ende Januar vor allem die Werktage meist allein in der geräumigen Privatwohnung des Weissen Hauses. An den Wochenenden fliegt er gerne in einen seiner Golfclubs. Am vergangenen Wochenende hielt er sich mit der Familie samt Schwiegereltern in seinem Club in Bedminster im Bundesstaat New Jersey auf. (sda/afp)

